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Пскович задолжал 427 тысяч рублей за хранение «Мерседеса» на штрафстоянке

Пскович задолжал 427 375 рублей за хранение машины на штрафстоянке. Как сообщается в документах на сайте Псковского городского суда, 12 ноября 2019 года по исковому заявлению ООО «Спецстоянка-Псков» к мужчине было вынесено решение, однако сейчас оно отменено и будет рассматриваться заново.

12 ноября 2019 году судья Илья Зиновьев рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Спецстоянка-Псков» к мужчине о взыскании задолженности за перемещение и хранение задержанного транспортного средства.

На основании протокола об административном правонарушении от 10 июля 2018 года сотрудники ГИБДД УМВД России по г. Пскову задержали автомобиль «Мерседес 190» без госномеров. Основанием для задержания транспортного средства явилось совершение водителем административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. 11 июля 2018 года в 00.30 данное транспортное средство было помещено на специализированную стоянку, принадлежащую ООО «Спецстоянка-Псков».

Согласно части 11 статьи 27.13 КоАП РФ расходы на перемещение и хранение задержанного транспортного средства возмещаются лицом, совершившим административное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства.

Ответчик не принял мер по оплате хранения транспортного средства. Образовалась задолженность по оплате услуг хранения на специализированной стоянке с 11 июля 2018 по 1 июля 2019 года, а также за перемещение транспортного средства на стоянку в общей сумме 427 375 рублей.

Истец в добровольном порядке «в целях сохранения баланса интересов истца и ответчика» уменьшил размер исковых требований, просил взыскать задолженность за хранение транспортного средства за два месяца в размере 72 000 рублей, задолженность за перемещение транспортного средства в размере 1 400 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 402 рубля и оплате услуг представителя в размере 2 000 рублей.

Суд нашел исковые требования подлежащими удовлетворению.

Всего истец должен был оплатить 77 802 рубля. Решение было вынесено заочно.

3 декабря 2020 года судья Илья Зиновьев принял решение об отмене заочного решения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского городского суда, официальный представитель ответчика обратился за пересмотром решения. Молодой человек представил документы, подтверждающие, что он долгое время работал в Санкт-Петербурге и не знал о решении. Дело будет рассмотрено снова.