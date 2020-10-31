Специалист по выкупу и оценке автомобилей с пробегом требуется компании «Прагматика Псков»

Компании «Прагматика Псков» на постоянную работу требуется специалист по выкупу и оценке автомобилей с пробегом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.
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Обязанности:
Требования:
«Но мы готовы обучить новичка до профессионала в автомобильной области!» - отметили в пресс-службе. - Наш кандидат - амбициозный, коммуникабельный, энергичный, ориентированный на результат сотрудник, умеющий работать в команде, умеющий убеждать и активно вести диалог. Вам не придется совершать огромное количество телефонных звонков по объявлениям, у нас для этого работает несколько колл-центров!»
Для выкупа автомобилей на выезде предоставляется служебный автомобиль.
«Ваша задача проста и понятна - выбрать хороший автомобиль и купить его! Мы ищем людей, соратников, единомышленников для совместной работы и достижения великих целей!» - сообщили в компании.
Условия:
Ключевые навыки:
Необходимы права категории B.
Резюме нужно выслать на адрес: olesya.gavrilova@lada-pskov.ru. Подробности по телефону 70-10-70.