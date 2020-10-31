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Специалист по выкупу и оценке автомобилей с пробегом требуется компании «Прагматика Псков»

Компании «Прагматика Псков» на постоянную работу требуется специалист по выкупу и оценке автомобилей с пробегом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото: pixabay.com

Обязанности:

поиск хороших автомобилей;

прием звонков из контакт-центра;

работа с входящим трафиком, холодные звонки не обязательны;

работа на выездной оценке (предоставляется служебный автомобиль);

работа в соответствии с дилерскими стандартами;

работа с документацией;

работа с аукционами;

работа в программах Bitrix24, CM-Expert, 1C;

Требования:

уверенный пользователь ПК, Word, Excel;

опыт в автобизнесе будет преимуществом.

«Но мы готовы обучить новичка до профессионала в автомобильной области!» - отметили в пресс-службе. - Наш кандидат - амбициозный, коммуникабельный, энергичный, ориентированный на результат сотрудник, умеющий работать в команде, умеющий убеждать и активно вести диалог. Вам не придется совершать огромное количество телефонных звонков по объявлениям, у нас для этого работает несколько колл-центров!»

Для выкупа автомобилей на выезде предоставляется служебный автомобиль.

«Ваша задача проста и понятна - выбрать хороший автомобиль и купить его! Мы ищем людей, соратников, единомышленников для совместной работы и достижения великих целей!» - сообщили в компании.

Условия:

оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ с первого рабочего дня, полный социальный пакет, прозрачная и понятная мотивация;

официальная заработная плата (от 50 000 рублей);

интересная работа в крупном автомобильном холдинге;

возможность профессионального развития и карьерного роста;

корпоративные обучения, семинары, тренинги;

возможность профессионального развития и карьерного роста.

Ключевые навыки:

холодные продажи;

обучение персонала;

обучение и развитие;

ориентация на результат;

грамотная речь.

Необходимы права категории B.

Резюме нужно выслать на адрес: olesya.gavrilova@lada-pskov.ru. Подробности по телефону 70-10-70.