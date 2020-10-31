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Пскович оплатил штраф за нетрезвую езду после вмешательства приставов

Административный штраф за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения взыскали псковские приставы с жителя Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Нетрезвого водителя остановили сотрудники Госавтоинспекции. Нарушение обернулось для автомобилиста лишением прав, а также штрафом в размере 30 тысяч рублей. Однако мужчина не спешил его оплачивать, несмотря на решение суда.

Судебный пристав применил меры принудительного исполнения, в том числе ограничительные в виде взыскания денежных средств и запрета регистрационных действий в отношении автомобиля. «Должник данными ограничениями был недоволен, особенно ограничением в отношении автотранспортного средства», - заметили в ведомстве.

В результате мужчина выплатил штраф в полном объеме.