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Как продать автомобиль через интернет?

Те времена, когда люди расклеивали объявления по подъездам или писали на заднем стекле машины «продам», указывая свой номер телефона, уже канули в лету. Сегодня более эффективным способом найти нового владельца транспортного средства стали интернет-платформы - специализированные сайты и социальные сети. А если нужно продать машину срочно, то для этой цели созданы сервисы, предлагающие выкуп авто с пробегом.

Сайты и социальные сети

Как правило, о таких ресурсах известно многим автовладельцам, которые желают продать или приобрести подержанную машину. Некоторые сайты больше похожи на доску объявлений, на других можно не только выбрать с помощью внутренней поисковой системы понравившуюся модель, но еще и пообщаться на форуме.

Устойчивым спросом пользуются следующие сервисы:

Am.ru — отличается легкостью регистрации и простым функционалом для того, чтобы составить и разместить объявление. При возникновении вопросов всегда можно обратиться в доброжелательную службу поддержки.

Avito.ru — здесь продается все, в том числе автомобили. Нужно просто найти соответствующую категорию и просмотреть объявления.

Auto.ru — сайт имеет привлекательный интерфейс, выставленная на продажу техника с фотографиями и описанием.

Drom.ru — один из наиболее популярных ресурсов, где можно не только опубликовать объявление, но и узнать новости рынка, ознакомиться с полезной информацией или просто пообщаться на форуме.

В основном автовладельцы стараются оставить информацию на площадках, пользующихся популярностью в регионе их проживания. Главное правило: пусть объявление о машине, которую вы собираетесь продать, сразу вывешивается на многих сайтах. Так быстрее найдутся желающие ее купить.

В социальных сетях автомобили продаются за счет репостов со страничек пользователей. Здесь действует правило «шести рукопожатий» и более высокий уровень доверия к продавцу.

Как составить объявление?

Создавая текст, обратите внимание на его креативность: чем он должен отличаться и «цеплять» потенциального покупателя, выделяясь среди массы других. Дайте информацию о том, какие детали менялись, красились. Будьте откровенны и честны.

Приложите качественные снимки с большим разрешением, фотографируя не только общий вид машины, но и проблемные места, в том числе возможные сколы, царапины и т.п. Тогда у покупателя не останется вопросов о наличии возможных дефектов.