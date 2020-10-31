Как продать автомобиль через интернет?

Те времена, когда люди расклеивали объявления по подъездам или писали на заднем стекле машины «продам», указывая свой номер телефона, уже канули в лету. Сегодня более эффективным способом найти нового владельца транспортного средства стали интернет-платформы - специализированные сайты и социальные сети. А если нужно продать машину срочно, то для этой цели созданы сервисы, предлагающие выкуп авто с пробегом.
Как правило, о таких ресурсах известно многим автовладельцам, которые желают продать или приобрести подержанную машину. Некоторые сайты больше похожи на доску объявлений, на других можно не только выбрать с помощью внутренней поисковой системы понравившуюся модель, но еще и пообщаться на форуме.
Устойчивым спросом пользуются следующие сервисы:
В основном автовладельцы стараются оставить информацию на площадках, пользующихся популярностью в регионе их проживания. Главное правило: пусть объявление о машине, которую вы собираетесь продать, сразу вывешивается на многих сайтах. Так быстрее найдутся желающие ее купить.
В социальных сетях автомобили продаются за счет репостов со страничек пользователей. Здесь действует правило «шести рукопожатий» и более высокий уровень доверия к продавцу.
Создавая текст, обратите внимание на его креативность: чем он должен отличаться и «цеплять» потенциального покупателя, выделяясь среди массы других. Дайте информацию о том, какие детали менялись, красились. Будьте откровенны и честны.
Приложите качественные снимки с большим разрешением, фотографируя не только общий вид машины, но и проблемные места, в том числе возможные сколы, царапины и т.п. Тогда у покупателя не останется вопросов о наличии возможных дефектов.