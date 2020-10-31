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Гдовского водителя-наркомана лишили водительских прав через суд

Суд Гдовского района лишил водительских прав водителя, состоящего на учете у нарколога. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

В ходе разбирательства дела, суд установил, что мужчине выдали водительское удостоверение в 2019 году. При этом, согласно сведениям, представленным Гдовской районной больницей, гражданин состоит на учете у врача-нарколога и имеет медицинские ограничения к управлению транспортным средством.

Суд признал недействительным это водительское удостоверение.