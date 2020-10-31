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Нетрезвого водителя ВАЗа остановили ночью псковские полицейские

В Пскове задержан нетрезвый водитель, который ранее уже был наказан за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ночью на улице Кузбасской Дивизии, 30 стражи порядка остановили для проверки документов водителя автомобиля ВАЗ-21105. Выяснилось, что машиной управлял 18-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек дал признательные показания. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.