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Условный срок получил псковский водитель с поддельными правами

28 летний житель Псковского района приобрел поддельное водительское удостоверение и получил условный срок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что в июне ранее судимый мужчина, находясь в городе Пскове, через сайт заказал с целью дальнейшего использования, а позднее и приобрел за 25 тыс. рублей поддельное водительское удостоверение. В документе значились другие имя и фамилия, но была его фотография.

Вечером 28 сентября злоумышленник сел за руль автомобиля «Ниссан Альмера». На 8 км автодороги Псков - Изборск - до границы с Эстонской республикой его остановили сотрудники ГИБДД. Водитель предъявил сотрудникам полиции поддельное удостоверение.

В итоге суд назначил виновному наказание в виде 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.