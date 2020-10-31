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Трое любителей «пьяной» езды повторно задержаны на дорогах Псковской области

В минувшие выходные трое жителей Псковской области повторно сели за руль в нетрезвом виде, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону.

Поздней ночью 20 декабря у жилого дома по улице Алтаева в Пскове внимание инспекторов ДПС привлек ВАЗ-2107 под управлением 29-летнего местного жителя. При проверке у молодого человека установлены признаки алкогольного опьянения, а ранее пскович уже привлекался к административной ответственности за управление авто «под градусом».

Повторно в нетрезвом виде сел за руль и водитель ВАЗ-21093. Его остановили вечером 19 декабря на проспекте Гагарина в Великих Луках. Мужчина 1965 года рождения также уже был привлечен к ответственности перед законом за управление ТС в состоянии опьянения.

Вечером 20 декабря на автодороге Санкт-Петербург - Невель на территории Плюсского района для проверки дорожные полицейские остановили ВАЗ-21099. За рулем находился житель деревни Староверский Луг, 1995 года рождения. У молодого человека установлены признаки опьянения.

Водители дали признательные показания, по данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности