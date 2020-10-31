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Торгующие водительскими удостоверениями сайты заблокировала гдовская прокуратура

По требованию прокуратуры Гдовского района заблокированы сайты, посредством которых осуществляется продажа водительских удостоверений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Так на двух Интернет-сайтах размещалась информация о возможности приобретения на платной основе водительских удостоверений, минуя установленный законом порядок получения (с проводкой по официальной базе данных), что в свою очередь является нарушением требований федеральных законов «О безопасности дорожного движения» и «Об информации, информационных системах и о защите информации». В связи с этим прокуратурой района в Гдовский районный суд было направлено административное исковое заявление о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Решением Гдовского районного суда от 2 декабря 2020 года заявленные требования удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.