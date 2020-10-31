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Пять хронических алкоголиков лишили водительских прав в Гдовском районе

По искам прокуратуры Гдовского района пять жителей, страдающих хронической алкогольной зависимостью, лишены права управления транспортными средствами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что кандидаты в водители и водители транспортных средств обязаны проходить медицинское освидетельствование. При этом федеральным законом «О безопасности дорожного движения» установлено, что основанием прекращения действия права на управление транспортными средствами является ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению транспортными средствами, подтвержденное медицинским заключением.

В ходе прокурорской проверки установлено, что пятеро жителей Гдовского района состоят на диспансерном учете в учреждении здравоохранения «Гдовская районная больница» у врача нарколога с диагнозом «Хронический алкоголизм». В связи с отсутствием у лиц, имеющих такие заболевания, права на управление транспортным средством, наличием реальной угрозы безопасности дорожного движения прокурор Гдовского района направил в суд пять административных исковых заявлений о прекращении действия прав на управление транспортными средствами.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме по всем пяти искам.

По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой на контроль.