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В России изменятся правила практической части экзамена на водительские права

Практическую часть экзаменов на водительские права в России будут сдавать по-новому. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в начале года будет утвержден новый административный регламент МВД по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами, он вступит в силу 1 апреля.

«Новый административный регламент может быть подписан уже в начале 2021 года», - сказал собеседник агентства. Сейчас документ проходит согласование с другими ведомствами.

Новые правила вносят изменения главным образом в практическую часть экзамена, из которого исключается этап «площадка» для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей.

При этом практический экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами сохраняется в действующем варианте - на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.

Согласно проекту, при проведении экзамена в машине могут находиться представитель автошколы и общественных объединений, а также другие кандидаты в водители.

«Маршруты будут представлять собой перечень дорог и улиц, на которых будет проводиться практический экзамен», - рассказали в пресс-центре МВД. При этом экзаменационные маршруты с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов из практического экзамена будут исключены. Таким образом, будущих водителей уже не будут натаскивать на определенные виды упражнений на закрытой площадке.

Изменения претерпит также система оценки навыков кандидата в водители в условиях дорожного движения и ошибок с учетом степени их влияния на безопасность.

Проект административного регламента предусматривает 19 грубейших ошибок, за совершение одной из которых экзамен сразу же будет прекращен, среди них: непристегнутый ремень, пользование мобильным телефоном либо иным техническим устройством, позволяющим вести переговоры.

За менее грубые нарушения правил дорожного движения будут начисляться штрафные баллы. Всего в списке 41 пункт нарушений ПДД, за которые будет начисляться штрафные баллы. Экзамен будет считаться несданным, если кандидат в водители наберет пять и более штрафных баллов.

МВД определило шесть оснований, которые предусматривают, при каких случаях кандидат в водители не будет допускаться к экзамену на права.

В их числе лишение прав, недостоверная информация, предоставление поддельных документов, неоплаченная госпошлина, отсутствие лицензии у автошколы, где учился кандидат в водители. Допускать к экзаменам на права будут с 16 лет. Для получения государственной услуги несовершеннолетние заявители должны будут предоставить письменное согласие одного из законных представителей.

Результаты экзаменов и водительское удостоверение могут быть аннулированы.

«Такое аннулирование может быть осуществлено только по основаниям, предусмотренным правилами проведения экзаменов, а само аннулирование будет осуществляться путем внесения сведений об аннулировании водительского удостоверения в информационные системы Госавтоинспекции, в том числе в автоматизированном режиме», - говорится в проекте административного регламента.

Изначально Госавтоинспекция планировала увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на получение водительских прав, а также изменить порядок приема испытания, то есть каждому вопросу планировалось присвоить определенное количество баллов, но, как сообщили в пресс-центре МВД, теоретическая часть экзамена меняться не будет.

Сейчас все экзаменационные вопросы теоретической части на получение водительских прав объединены в четыре группы, состоящие из тематических блоков. В каждом тематическом блоке содержится по пять вопросов. Билет формируется из четырех тематических блоков, каждый из которых выбирается случайным образом из соответствующей группы. Перестановка вопросов между тематическими блоками не допускается. В экзаменационном билете содержится 20 вопросов. На каждый вопрос приводится от двух до пяти вариантов ответов, один из которых правильный.

Кандидату в водители для ответа на 20 вопросов предоставляется 20 минут. В случае, если при ответе на вопросы билета он допустил две ошибки в разных тематических блоках, ему предоставляется возможность в течение 10 минут ответить на 10 вопросов из двух дополнительных тематических блоков, которые выбираются из тех же групп, что и тематические блоки, при ответе на вопросы которых кандидатом в водители были допущены ошибки.

При этом кандидатам в водители запрещается пользоваться на экзамене какой-либо литературой, техническими средствами или подсказками других людей. Если такие нарушения будут зафиксированы, то экзамен прекращается.

И теоретический, и практический экзамены подлежат видеофиксации.