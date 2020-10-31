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Нетрезвого водителя-рецидивиста остановили росгвардейцы в Великих Луках

Нетрезвого водителя задержали росгвардейцы в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

1 января около 18.00 наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, обратил внимание на автомашину «Фольксваген», водитель которой нарушал правила дорожного движения. Росгвардейцы остановили транспортное средство. За рулем находился 35-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали наряд ГИБДД для проведения освидетельствования на состояние опьянения и дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде и был лишен водительского удостоверения.