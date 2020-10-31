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Дурной пример оказался заразителен - поездки на авто по пешеходному мосту в Острове повторились

Островские власти вынуждены физически ограничить возможность проезда любого автотранспорта на недавно отреставрированном пешеходном цепном мосту путем установки железобетонных конструкций, по которому ранее на автомобиле проехала жительница Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.



Фото: пресс-служба Росавтодора

«Дурной пример оказался заразителен, и подал его взрослый человек – молодая женщина 1991 года рождения. У нас уже зафиксирован рецидив. Подобным образом стала развлекаться молодежь», - рассказал он. По его словам, такие случаи уже зафиксированы сотрудниками ГИБДД в ночное время суток.

Дмитрий Быстров уточнил, что установка железобетонных блоков, которые невозможно будет передвинуть, начнется уже сегодня, 4 января.

«Впоследствии, чтобы нам не портить эстетику (цепные мосты – это объект культурного наследия и ставить блоки на въезд не совсем правильно, сейчас это вынужденная мера), на этом месте будут установлены автоматические барьеры. Сейчас готовится техническое задание на их установку. Сегодня мы будем вынуждены физически ограничить любую возможность проезда, но в последующем нужно будет предусмотреть возможность проезда определенных служб. Автоматические барьеры не будут портить эстетику этого места», - заверил глава Островского района.

Напомним, на днях молодая женщина-водитель прокатилась по одному из недавно отреставрированных цепных мостов в Острове и выложила видеозапись поездки на своей странице в соцсети Instagram. Публикация ролика вызвала широкий общественный резонанс. Впоследствии личность водителя была установлена. Женщину привлекли к административной ответственности.