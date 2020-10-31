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Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали ночью в Псковской области

В Псковской области в ночь на 4 января задержали двух пьяных водителей, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, в Великих Луках около 22:30 задержан пьяный водитель 1983 года рождения на набережной Александра Матросова. Он управлял автомобилем «УАЗ Патриот». Ранее мужчина уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

В Невельском районе около двух часов ночи остановлен водитель «Лада Гранта» 1987 года рождения, который также находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее уже привлекался к ответственности за пьяное вождение.

Решается вопрос о привлечении обоих мужчин к уголовной ответственности.