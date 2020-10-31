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Фотофакт: Октябрьский проспект в Пскове «превратили» во второстепенную дорогу

На Октябрьском проспекте в Пскове около дома №26 дорожный знак неожиданно обозначил одну из центральных транспортных артерий второстепенной дорогой, к тому же водителям предложили поворачивать под «кирпич» на улицу Некрасова. Фотофакт опубликовал один из пользователей соцсети ВКонтакте в группе «Убитые дороги Пскова».



Фото: группа «Убитые дороги Пскова», ВКонтакте

В комментариях другие пользователи отметили, что это не новый знак, а старый. Он действует не для тех, кто едет по Октябрьскому, а для тех, кто выезжает со двора. Просто какие-то шутники его повернули.

В связи с этим местные жители предложили установить этот знак на стене дома, «чтобы никто не баловался».