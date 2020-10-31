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Люди в масках и полицейские останавливали водителей в Пскове

Рождественскую акцию провели сотрудники ГАИ в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по многолетней традиции, в преддверии Рождества сотрудники ГИБДД города Пскова и Псковского района совместно с учащимися Многопрофильного правового лицея № 8 и сотрудниками Военной автомобильной инспекции провели профилактическую акцию. Вместе с полицейскими ребята вышли на улицы города с призывом к водителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.

Школьники-участники отряда юных инспекторов дорожного движения в праздничных костюмах раздавали автомобилистам памятки и пожелания, которые изготовили сами. Участники акции поздравляли водителей и пассажиров с наступающим Рождеством, желали праздничного настроения и, конечно же, безаварийной езды.

Неожиданные поздравления от детей и стражей порядка вызвали массу позитивных эмоций у удивленных водителей, которые обещали неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения в Новом году.