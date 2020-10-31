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Опубликованы рекомендации по безопасному «прикуриванию» от другого автомобиля

Рекомендации по безопасному «прикуриванию» от другого автомобиля опубликовала «Российская газета».

Перед тем как приступить к «прикуриванию», следует убедиться, что проблема - именно в севшем аккумуляторе. При разряженной АКБ стартер крутит медленно или машина вообще не подает признаков жизни. Не стоит прибегать к данной процедуре, если у проблемной машины нормально работает стартер, прокручивается вал двигателя (это тоже хорошо слышно), но мотор не оживает.

Виновник проблемы с пуском в таком случае, скорее всего, не аккумулятор. Проблему может создавать, к примеру, неисправный стартер (слышен холостой звук его работы при включении зажигания) или генератор, который не заряжает (или заряжает недостаточно) аккумулятор, а у последнего в итоге не хватает заряда, чтобы запустить двигатель. Или, как вариант, запуск бывает невозможен из-за выхода из строя датчиков различных систем. К примеру, у некоторых моделей в случае отказа датчика включения сцепления блок управления не даст команду на запуск мотора.

Случается, что плюсовую клемму «донорской» батареи соединяют с минусовой клеммой АКП реципиента наоборот. При такой ошибке гарантированно откажет электроника и, возможно, поплавятся провода, будьте внимательны.

Частой ошибкой является также подсоединение от машины к машине сначала минусовых проводов.

При таком раскладе вполне можно ненароком задеть плюсовой клеммой о металл подкапотного пространства или корпус двигателя. В результате провода заискрят, а гремучий газ, скапливающийся под крышкой батареи старых аккумуляторов (из-за пониженного электролита), равно как масляные загрязнения моторного отсека, могут спровоцировать возгорание и взрыв.

Правильный же алгоритм подсоединения «крокодилов» следующий. «Плюсовой» провод донорской батареи подаем к «плюсовой» клемме АКБ неисправного автомобиля. Минусовой провод соответственно сажаем на кузов или неокрашенные части двигателя прикуриваемого автомобиля.

Одно из важнейших правил при «прикуривании» - мотор, зажигание и все электроприборы «донора» должны быть выключены. В противном случае при подаче разряда генератор, блок-контроллер электропитания и все остальные потребители тока получат сверхнагрузку от стартера второго автомобиля и могут выйти из строя. Или, как вариант, на панели приборов загорятся индикаторы сразу нескольких ошибок. Чтобы их скинуть, недостаточно будет просто снять клеммы с аккумулятора. Придется ехать к дилеру и устранять проблему с применением спецоборудования.

Иногда водители не принимают в расчет также следующий фактор - аккумуляторы двух машин должны быть сопоставимой емкости. К примеру, микролитражке не стоит пытаться завести грузовик. Не стоит также бензиновым машинам «оживлять» АКБ автомобилей с дизельными моторами.

Автомобили на солярке потребуют значительно больше тока, чтобы провернуть коленвал двигателя. В итоге батарея «донора» может потерять весь заряд. Еще один запрет - на «прикуривание» старых автомобилей (например «Жигулей» с карбюраторными силовыми агрегатами от АКБ машин с современным инжекторным впрыском). Риск выхода из строя электроники у донора в этом случае повышается, особенно если мотор «раздающего» включен.

Стартерные провода должны иметь сечение, выдерживающее пусковой ток не менее 150 А. А именно - рекомендуется, чтобы сечение было не меньше 16 мм. В противном случае тонкие провода могут оплавиться. Кроме того, чем тоньше провод, тем меньшую мощность он может без существенных потерь передать от машины-«донора». В то же время, если вы используете для «прикуривания» тонкие провода, то используйте по паре тонких проводов как между «плюсами», так и между «минусами».

Кроме того, тонкие провода можно использовать для подзарядки без включения моторов и у «донора», и у «реципиента». Оно к тому же еще и безопаснее. Ведь если зажигание не включено ни у одной из машин, то резкие перепады напряжения, которые могут навредить электронике, исключены.

Понятно также, что провода должны быть в исправном состоянии - с качественными контактами на «крокодилах» и неповрежденной изоляцией. Старайтесь использовать провода средней или большой длины (около 3-5 метров). В противном случае вы можете столкнуться с неудобствами во время работы.