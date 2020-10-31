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Жириновский предложил лишать прав за катание на привязанных к автомобилю «ватрушках»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить катание на санках или «ватрушках», привязанных к автомобилю, и лишать водительских прав за такие действия. Об этом 11 января политик написал в своем официальном Twitter-аккаунте, сообщают «Известия».

«За привязку к машине "ватрушек", саней, ледянок и так далее нужно лишать прав, потому что жизнь дороже. Но, как показали прошедшие каникулы, многие этого не понимают, потому что несколько детей разбились о деревья во время катания на "ватрушке", привязанной к машине», - отметил политик.

По словам Владимира Жириновского, катание на «ватрушках» часто приводит к тяжелым травмам из-за ложного ощущения безопасности. При этом самое страшное последствие — это перелом позвоночника.