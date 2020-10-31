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Двух нетрезвых водителей остановили полицейские в Пскове

Двух водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом виде, задержали полицейские в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, на улице Николая Васильева ночью 9 января стражи порядка остановили для проверки автомобиль «Фольксваген Гольф». Выяснилось, что иномаркой управлял 37-летний пскович, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. А ночью 8 января в Пскове по Рижскому проспекту на «Дэу Нексия» ехал 20-летний житель Печорского района. Он тоже, как выяснилось, был «под градусом».

Кроме того, в Великих Луках 2, 3 и 9 января полицейские установили троих автомобилистов, которые в нетрезвом состоянии следовали по улицам города за рулем автомашин «Фольксваген», «УАЗ Патриот» и «Шевроле».

В Новосокольническом районе 9 января около двух часов ночи тоже был выявлен нетрезвый житель Великолукского района 2001 года рождения, управлявший ВАЗом. Находившихся в состоянии опьянения водителей дорожные полицейские задержали также в Невеле, Кунье и Псковском районе.

По всем этим фактам в настоящее время проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.