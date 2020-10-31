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В плохую погоду камеры фотофиксации могут выписать штраф ошибочно

Нарушения, выявленные автоматическими комплексами фотовидеофиксации, в плохую погоду, например, снегопад, не должны администрироваться. Но если водитель все же получил штраф, например, за пересечение сплошной линии разметки или за выезд на полосу для общественного транспорта, а на фотографии не видно полосы - замело, то это легко обжаловать, пишет «Российская газета».



Источник фото: ТАСС

Довольно часты случаи, когда под дорожным месивом из снега, грязи и химикатов, да еще сквозь летящую из-под колес жижу разглядеть разметку на асфальте просто невозможно. Однако для камер это сложности не вызывает. Дело в том, что алгоритм, в них прописанный, довольно прост: в картинке выделяется квадрат - область, в которую автомобиль заезжать не должен. Если он туда заехал, камера фиксирует это как нарушение. И ей все равно, есть на снимке линия разметки или ее нет, снегом засыпало. Такой снимок и отправляется в центр автоматизированной фотовидеофиксации. И если инспектор не вглядится внимательно в фотографию, то автовладелец получит штраф.

Как рассказал изданию в Госавтоинспекции, если на снимке не видно разметки или знака, за нарушения требования которых водителя наказывают, постановление отправляется в корзину, а не на почту.

Другое дело, что инспекторам далеко не всегда удается выявить такие штрафы. Уже давно подсчитано, что на обработку и подпись постановления у инспектора уходит несколько секунд. Как за это время успеть выявить все нюансы? Да и глаз замыливается. Вот и прилетают водителям ошибочные штрафы.

Чтобы избежать таких штрафов, еще в 2019 году Минтрансом были разработаны рекомендации по использованию комплексов фотовидеофиксации, в которых прописано, что в плохую погоду комплексы не должны фиксировать нарушения. А летом 2019 года Госавтоинспекция МВД России дала указание своим подразделениям, в котором прописано, что при плохих погодных условиях - дождь, снегопад, туман - администрирование нарушений с автоматических камер не должно производиться.

Тогда это указание вызвало огромное количество споров. Региональные власти были против таких требований. Однако указание устояло и действует и сегодня. Вопрос только в том, все ли его исполняют.

Как пояснили в Госавтоинспекции, если пришел штраф за движение по выделенной полосе или за пересечение разметки, а разметки на фотографии не видно, его легко обжаловать. Достаточно обратиться в то подразделение, которое это постановление оформило. Отсутствие разметки - это серьезный повод для отмены штрафа.

К сожалению, пока нет возможности обжаловать такой незаконный штраф в электронном виде. Эта возможность появится только с 1 сентября нынешнего года, когда вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Тогда можно будет обжаловать штраф через портал госуслуг.

Добавим, что самостоятельно отменить ошибочный штраф ГИБДД не имеет права.