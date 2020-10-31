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В Печорах на знаках пешеходных переходов установили специальные таблички

Под знаками «Пешеходный переход» в Печорах установлили таблички с пунктами правил дорожного движения, которыми нужно руководствоваться при пересечении проезжей части. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

«В последнее время участились случаи нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов. Почему-то они укрепляются во мнении, что переходить дорогу, пусть и по «зебре», можно без оглядки. На самом деле, ответственность несут все участники дорожного движения. Понятно, что водители, как управляющие средством повышенной опасности, чуть большую. Но безопасность – дело общее. И не нужно пешеходам оставаться в стороне. И появление поясняющих табличек – огромный шаг к цивилизованному соблюдению ПДД», - рассказал изданию начальник ОГИБДД МО МВД России «Печорский» Никита Евдокимов.

Он пояснил, что таблички под знаками «Пешеходный переход» установлены по распоряжению администрации городского поселения «Печоры» - там, где существует малейшая, даже потенциальная опасность при переходе проезжей части.

«Мы установкой табличек продолжаем начатую несколько лет работу по повышению уровня безопасности на дорогах Печорского района. В частности, знаки «Пешеходный переход» с мерцающей подсветкой установлены на наиболее опасных участках дорог. Постепенно администрациями поселений по нашим представлениям устанавливаются ограждения, освещение, в том числе на дорогах в сельской местности. Это работа не одного дня, но она очень важна», - добавил Никита Евдокимов.

Фото: газета «Печорская правда»