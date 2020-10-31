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Водителя с острым психозом отстранили от управления автомобилем в Дедовичах

Страдающего психозом водителя отстранили от управления транспортным средством в Дедовичском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры.

Водитель состоит на диспансерном учете в учреждении здравоохранения с диагнозом «острый шизоформный психоз», что является основанием прекращения действия права на управление транспортными средствами, пояснили в ведомстве. В связи с этим прокурор района направил в суд соответствующий иск.

Требования прокурора суд удовлетворил. Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района, добавили в надзорном ведомстве.