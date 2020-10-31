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Нетрезвых водителей «Ауди» и ВАЗа остановили полицейские в Великих Луках

Двух нетрезвых водителей остановили полицейские в Великих Луках. Ранее они уже были наказаны за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД.

Так, 11 января около 21.00 на проспекте Ленина стражи порядка остановили для проверки автомобиль «Ауди», которым, как выяснилось, управлял нетрезвый 33-летний великолучанин. А 13 января около 9.00 по улице 3-ей Ударной Армии на автомашине ВАЗ следовал 35-летний местный житель, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.