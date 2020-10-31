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Псковские полицейские помогли женщине потушить загоревшийся автомобиль

Двое инспекторов ДПС помогли женщине потушить загоревшийся автомобиль вечером 14 декабря в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Псковичка обратилась к полицейским на автодороге Псков - Рига, недалеко от поселка Неелово. Она сообщила, что во время движения из-под капота ее автомобиля пошел густой дым, а огнетушителя в салоне не оказалось.





Инспектор ДПС специальной роты оперативного реагирования УГИБДД УМВД России по Псковской области Станислав Михеев и стажер Кирилл Григорьев решили не дожидаться прибытия пожарных и приступили к тушению огня с помощью автомобильного огнетушителя. На помощь полицейским пришли также неравнодушные водители и предоставили личные средства пожаротушения.

Возгорание удалось оперативно ликвидировать, медицинская помощь водителю не потребовалась, добавили в ведомстве.