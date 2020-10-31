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Эксперт рекомендовал псковичам прогревать двигатель не более 5 минут

Эксперт рекомендовал псковичам прогревать двигатель не более 5 минут. Актуальный совет дал автоблогер, совладелец автосервисов FIT SERVICE в Пскове Артем Бовт в блоге на сайте Псковской Ленты Новостей.

« Дело в том, что во многих автомобилях - особенно последнего поколения и с исправным катализатором - при длительной работе двигателя в режиме прогрева на холостом ходу в катализатор закидывает богатую топливную смесь. Такой режим работы сокращает срок службы катализатора. А стоимость его замены (если делать все правильно) стоит десятки тысяч рублей», - объяснил Артем Бовт.

Удалять катализатор он тоже не советует. Скорее всего, в ближайшее время вернут нормы, при которых честно пройти техосмотр с удаленным катализатором не получится.