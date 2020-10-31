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Почему не стоит оставлять щетки стеклоочистителя в поднятом положении – рекомендации псковичам

Почему не стоит оставлять щетки стеклоочистителя в поднятом положении, рассказал автоблогер, совладелец автосервисов FIT SERVICE в Пскове Артем Бовт в блоге на сайте Псковской Ленты Новостей.

Он назвал это частой ошибкой автовладельцев. «Не оставляйте щетки стеклоочистителя в поднятом положении. На рычагах (поводках) щеток есть пружины, которые от этого растягиваются, и потом щетки плохо прилегают к стеклу и плохо его очищают. Часто потом такую проблему начинают решать, перебирая разные фирмы щеток. А это приличные деньги и, что обидно - потраченные впустую. Так как поможет только замена самих рычагов», - пояснил Артем Бовт.

«Включите обдув и обогрев стекол после запуска. На современных автомобилях часто есть дополнительный обогрев зоны покоя щеток. Это выгоднее, чем проблемы с плохой очисткой стекла щетками в будущем», - посоветовал блогер.