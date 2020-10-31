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Проверять свидетельства о госрегистрации на стеклоомывайку советуют псковичам

Как правильно выбрать незамерзающую жидкость, рассказал псковчиам Роспотребназдор. Рекомендации опубликованы в понедельник на сайте ведомства.

С приближением зимы для автомобилистов становится актуальным вопрос выбора стеклоомывающей незамерзающей жидкости. Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из растворов спиртов с водой с добавлением поверхностно-активных веществ (ПАВ), ароматизаторов, красителей.

В современных стеклоомывающих жидкостях добросовестные производители используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли.

Нелегальные производители очень часто используют в стеклоочистителях метиловый спирт. Метиловый спирт обладает слабым запахом, неотличимым от этилового (пищевого) спирта, дешев и хорошо очищает стекла.

Однако при этом необходимо учитывать, что метиловый спирт (метанол) – сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз.

Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании, раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, и глаз. Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегетососудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам. Согласно ст. 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель имеет право на то, чтобы товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Это означает, что вся реализуемая стеклоомывающая жидкость должна быть абсолютно безопасной как для водителя автомобиля, так и его пассажиров.

Поэтому при покупке такого товара, для сохранения здоровья, потребителям необходимо соблюдать несколько простых правил:

1. Стеклоомывающую жидкость лучше покупать в специализированных центрах или автомагазинах.

2. При покупке товара следует обратить внимание на информацию, нанесенную потребительскую тару (этикетку), которая должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, сроки годности, условия использования и меры предосторожности. Также следует обратить внимание на рекомендуемую изготовителем температуру окружающего воздуха, при которой стеклоомывающая жидкость подлежит использованию.

3. Дополнительным тестом при выборе такого товара является определение его запаха. Наличие резкого и неприятного запах может нанести вред здоровью покупателя.

4. На незамерзающую жидкость должно быть оформлено свидетельство о государственной регистрации, копия которого должна иметься у продавца.

Информацию о выданных свидетельствах о государственной регистрации на стеклоомывающие жидкости также можно получить в Реестре свидетельств о государственной регистрации.