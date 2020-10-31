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Нетрезвый петербуржец катался на «Порше» по Опочке

Несколько нетрезвых водителей, которые ранее уже были наказаны за аналогичное правонарушение, попались полицейским на дорогах Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, в Опочке по улице Красногородской на автомобиле «Порше» следовал житель Санкт-Петербурга 1989 года рождения. У гостя из города на Неве имелись признаки алкогольного опьянения.

В Великих Луках ночью 16 января по улице Дальней на «девятке» ехал нетрезвый 20-летний житель Великолукского района.

В Пыталово у дома на улице Белорусской полицейские остановили для проверки «Ауди-80». Выяснилось, что иномаркой управлял 34-летний местный житель, находившийся в нетрезвом состоянии.

А 15 января около 23.00 в Великолукском районе на дороге Москва – Балтия стражи порядка остановили автомашину «Ауди-100». За рулем находился великолучанин 1985 года рождения. Он тоже был «под градусом».

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.