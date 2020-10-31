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Минпромторг предложил повысить ставку утильсбора на легковые машины и грузовики

Минпромторг РФ предлагает в 2021 году увеличить на 25% базовую ставку утильсбора на легковые машины и грузовики, передает РИА Новости.

Как следует из проекта ведомства, опубликованного на портале нормативных правовых актов, базовую ставку для легковых машин предлагается увеличить с 20 до 25 тысяч рублей, для грузовиков - со 150 до 187,5 тысячи рублей. Сейчас базовая ставка утилизационного сбора в России для легковых машин (включая внедорожники) составляет 20 тысяч рублей, а для грузовиков и автобусов - 150 тысяч соответственно. Ранее правительство при повышении утильсбора меняло коэффициенты, на которые умножается базовая ставка в зависимости от объема двигателя и возраста транспортного средства.

«Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса», - отмечает Минпромторг в пояснительной записке к документу.

По мнению ведомства, дополнительные поступления в бюджет позволят, в том числе, продолжить реализацию в 2021 году программ стимулирования спроса на автомобильную технику, таких как льготное автокредитование, льготный лизинг и скидка на газомоторную технику.

По оценке министерства, доля утильсбора в стоимости импортируемых автомобилей составляет порядка 5%, при этом за период 2018-2019 годов ввозная пошлина на импортируемые легковые автомобили была снижена с 20% до 15% и, таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается.

«Ставка утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя составит не более 4500 рублей в отношении новых автомобилей и не более 6500 рублей в отношении автомобилей, бывших в употреблении», - также сообщает ведомство.