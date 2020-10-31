АвтоМир / За рулём

Трех пьяных водителей-рецидивистов остановили псковские полицейские

Трех автомобилистов, которые повторно сели за руль в нетрезвом виде, остановили полицейские в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, вечером 17 января на Сиреневом бульваре в областном центре дорожные полицейские поймали 24-летнего нетрезвого водителя автомобиля ВАЗ. А 18 января на Октябрьском проспекте они задержали 41-летнего водителя автомашины «Фольксваген» - мужчина тоже находился в состоянии опьянения.

Еще один пьяный водитель, 51-летний мужчина, был задержан на улице Промышленной в Великих Луках 19 января.

По этим фактам ведется проверка, автомобилистам грозит привлечение к уголовной ответственности.