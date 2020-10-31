АвтоМир / За рулём

Бежаницкий суд признал законным отказ в продаже бензина людям без маски

Бежаницкий районный суд отказал в удовлетворении иска к ООО «Сбытовое объединение "Псковнефтепродукт"» о компенсации морального вреда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

20 октября 2020 года оператор принадлежащей ответчику заправочной станции отказала покупателю в продаже бензина в связи с отсутствием у него защитной маски. Считая, что этот отказ противоречит нормам статей 426, 429 ГК РФ, закону от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», истец просил суд взыскать с ответчика в его пользу компенсацию морального вреда в размере 500 рублей.

Суд установил, что введение указом губернатора Псковской области от 15 марта 2020 года №30-УГ обязанности торговых организаций не допускать нахождение в торговых залах покупателей без средств индивидуальной защиты не противоречит закону РФ «О защите прав потребителей» и призвано защитить жизнь и здоровье граждан при посещении торговых организаций в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации.

Суд пришел к выводу о том, что отказ истцу в приобретении непродовольственного товара в торговом зале АЗС является законным и обоснованным. Решение пока не вступило в законную силу.