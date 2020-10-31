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Автомобилистам объяснили, когда можно не платить штраф за нарушение ПДД

Требования об оплате штрафа неуместны, если автомобилист оспорил его. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил член Общественной палаты РФ, вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.

Он отметил, что автомобилист, уверенный в своей правоте, может оспорить штраф, обратившись с жалобой в то ведомство, которое выписало постановление об административном правонарушении.

«Если человек оспорил штраф, то штраф не вступает в силу, требования об оплате в данном случае неуместны, то есть он ничего не должен государству, пока не будет решения о том, что штраф был все-таки правильный, и все вступает в силу», – объяснил эксперт.

Сама процедура оспаривания штрафа на некоторое время освобождает человека от необходимости его уплаты, уточнил Александр Холодов.

«До момента вынесения второго решения ничего государству гражданин не должен, никакие сроки не идут, поэтому можно спокойно ничего не платить, дожидаясь второго решения. Но это в том случае, если он успел в течение десяти дней подать жалобу на постановление, тогда оно не вступает в силу и будет рассмотрено», – добавил эксперт.