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Применение топливной карточки выгодно для физических лиц

В современном мире автомобиль становится наиболее экономичным. Но цена на бензин растет постоянно, из-за этого простые автовладельцы вынуждены находить для себя различные выгодные условия для экономии денежных средств. Например, использовать топливные карты.

Существуют различные варианты уменьшения расходуемых средств на заправку транспорта:

Установление газового оборудования.

Приобретение транспорта с силовой установкой гибридного типа.

Уменьшение эксплуатации автомобиля, использование только при крайней необходимости.

Но такие виды экономии являются условными, так как оборудование стоит не дёшево, цены на автомобили гибридного типа высокие.

Почему необходимо приобрести топливную карточку

Если машину не использовать, то деньги потратятся на поездки в общественном транспорте. В результате этого многие водители прибегают к помощи выгодных топливных карточек. Для многих владельцев автотранспорта это самое оптимальное решение и выгодное дело. В этом случае можно найти не только не дорогие , но и на самом деле наиболее выгодные топливные карточки, которые предназначаются для физических субъектов. Многие крупные сети автозаправок дают возможность экономить своим, при условии обслуживания только у них. Например, топливная карта Лукойл.

Варианты топливных карточек для физических лиц

Топливные карточки, которые предназначены для физических лиц, делятся на два вида: бонусные и платёжные. Бонусный вид карт действуют по принципу карт стандартного бонусного вида, например, карты продуктовых супермаркетов, магазинов электроники и других торговых мест.

Как физическому лицу получить топливную карточку

Для получения такого бонусного пластика необходимо на заправке попросить у оператора анкету и заполнить ее, передав менеджеру. Затем совершить покупку на необходимую сумму и водителю даётся карта. Чаще всего они бесплатные, но иногда необходимо оплатить примерно сто -триста рублей. Затем карта активируется и на неё поступают бонусы. Инструкция по эксплуатации карты расскажет , как пользоваться бонусами и как они начисляются.

При накоплении бонусов может образоваться приличная сумма. Бонусы можно использовать при оплате за топливо, либо полностью, либо частично. Также можно купить товары, реализуемые на заправочной точке. При этом хозяин карты постоянно получает различные бонусы. Таким образом, топливные карточки (такие, как, например, топливная карта Газпром) становятся все более популярными среди многих владельцев автомобилей.