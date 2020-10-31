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Что делать, если не получается подать заявление на замену водительского удостоверения через Госуслуги

Больше недели нет возможности подать заявление на замену водительского удостоверения через портал Госуслуги - нет свободного времени для посещения на несколько месяцев вперед. На этот факт указал житель Псковской области на сайте губернатор60.рф.

По его словам, техническая поддержка портала Госуслуги, призванного упростить процесс взаимодействия с государственными учреждениями, помочь ничем не может.

За разъяснениями Псковская Лента Новостей обратилась к начальнику МРЭО ГИББДД УМВД России по Псковской области, подполковнику полиции Михаилу Григорьеву.

«В настоящее время в условиях нестабильной работы портала Госуслуг прием заявлений на предоставление услуги по замене водительских удостоверений осуществляется как посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, так и по системе электронной очереди, а также в режиме живой очереди», - пояснил он.

Михаил Григорьев отметил, что в текущем году произведена замена 284 водительских удостоверений по заявлениям, поданным через портал Госуслуги, а в порядке живой очереди через МФЦ – 96 водительских удостоверений.

Информация о порядке предоставления государственных услуг по линии Госавтоинспекции систематически размещается на интернет-платформах официальных сайтов ГИБДД и УМВД России по Псковской области, а также в соцсетях ведомства и на сайте Псковской Ленты Новостей.