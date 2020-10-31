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Водитель без прав перевозил с нарушениями младенца и 6-летнего ребенка в Палкинском районе

Водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, перевозил в автомобиле 7-месячного младенца и 6-летнего ребенка без детских удерживающих устройств в Палкинском районе. Об этом сообщается в группе ОГИБДД МО МВД России «Печорский» в социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудники ГИБДД остановили нарушителя 24 января. Водителя отстранили от управления автомобилем, после чего в отношении него составили протоколы по части 1 статьи 12.7 и части 3 статьи 12.23 КоАП РФ.

В тот же день полицейские выявили еще 6 административных правонарушений: два по части 2 статьи 12.37, одно по статье 12.6 и три по статье 12.20 КоАП РФ.