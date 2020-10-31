АвтоМир / За рулём

Опочанина отправили в колонию за «пьяное» вождение

Жителя Опочки отправили в колонию строгого режима сроком на 1 год из-за повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что 29 сентября 2020 года около 23.00 мужчина в нетрезвом состоянии ехал на автомобиле ВАЗ-321140 по улице 1-го Мая в Опочке. По пути следования его остановили сотрудники ГИБДД МО МВД России «Опочецкий». После освидетельствования на состояние алкогольного опьянения выяснилось, что содержание абсолютного этилового спирта в выдыхаемом водителем в воздухе составило 1,131 мг/л.

Опочецкий районный суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).