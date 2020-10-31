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ГИБДД может отменить штраф за нарушения ПДД в непогоду по показаниям спецустройств

Данные комплексов фотовидеофиксации могут стать основанием для отмены штрафа за нарушение правил дорожного движения в непогоду.

Доказательствами по делу об административном правонарушении являются, в том числе, показания специальных технических средств, на основании которых должностное лицо устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, пишет ТАСС со ссылкой на МВД России.

К специальным техническим средствам относятся, в том числе, стационарные, передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Таким образом, сотрудники ГИБДД могут отменить штраф по изображению с данных комплексов в случае, если водитель нарушил правила в условиях непогоды, например, не была видна дорожная разметка из-за снегопада или неубранного снега.