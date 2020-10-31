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Прокуратура обязала лишить водительских прав двух гдовичей, страдающих олигофренией

По административным искам прокуратуры двое жителей Гдовского района, страдающих психическими заболеваниями, лишены права управления транспортными средствами. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения установлено, что двое жителей Гдовского района состоят на диспансерном учете врача психиатра с диагнозами «Олигофрения в степени легкой дебильности». Согласно постановлению правительства РФ № 1604, такое заболевание является прямым медицинским противопоказанием к водительской деятельности.

В силу положений федерального закона №196 «О безопасности дорожного движения» возникновение права на управление транспортным средством напрямую поставлено в зависимость от состояния здоровья водителя. Владение правом управления транспортными средствами гражданином с психическим заболеванием создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенному кругу лиц.

В целях устранения нарушений закона прокуратура Гдовского района обратилась в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении действия права на управление транспортными средствами в отношении указанных граждан.

Требования прокурора удовлетворены Гдовским районным судом. После вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой района на контроль.