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Новый перечень запретов на использование автомобиля введут с 1 июня

Новый перечень нарушений, при которых запрещается использовать транспортное средство, МВД России планирует ввести с 1 июня.

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Одним из главных новшеств станет запрет на использование летней резины зимой и зимней летом. Также будет нельзя пользоваться автомобилем, если зимние шины установлены не на всех колесах. Кроме того, водителей обяжут ставить колеса того размера, который предусмотрен заводом-изготовителем автомобиля, пишет ТАСС.

Нельзя будет ездить на автомобиле даже том случае, если замок не фиксирует язычок лямки ремня безопасности или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, а также если лямка не вытягивается или не втягивается в катушку.

В битопливных автомобилях, которые заправляются газом, на каждом газовом баллоне должен иметься паспорт, оформленный его изготовителем, а на уже установленном баллоне должны быть четко нанесены серийный номер и обозначение, а если произошли изменения газового оборудования при ремонте, то сведения об этом оформляются уполномоченными организациями.

Также будет запрещено пользоваться машиной, если аппаратура спутниковой навигации, устройство или система вызова экстренных оперативных служб, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации автомобиля, неисправны или отсутствуют.

С 1 марта МВД будет аннулировать диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр.