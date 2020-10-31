АвтоМир / За рулём

В России предложили ввести единые тарифы для каршеринга

Сервисы аренды автомобилей могут обязать установить единые тарифы и запретить менять их в зависимости от трафика или времени суток. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает «Парламентская газета».

«В феврале мы проведем «круглый стол» в формате видео-конференц-связи с приглашением всех заинтересованных сторон: операторов каршеринга, экспертов, представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти», - рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов.

Он подчеркнул, что по итогам обсуждения сформируют первые контуры проекта закона о каршеринге. Кроме того, по его словам, депутаты будут опираться и на законодательство зарубежных стран в этой сфере.

По словам парламентария, задача рабочей группы будет состоять в том, чтобы учесть интересы бизнеса, запросы пользователей и разграничить ответственность государства.

Член думского комитета по транспорту Александр Васильев полагает, что законе следует установить рамки для введения единой тарификации каршеринга. «Чтобы у клиента не было мотивации ради экономии гнать быстрее всех, пытаясь уложиться в льготный утренний тариф», - отметил депутат.