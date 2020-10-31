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Нетрезвый водитель «БМВ» задержан на улице Освобождения в Острове

Нетрезвого водителя «БМВ» остановили полицейские в городе Острове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, 30 января 43-летний автомобилист был задержан на улице Освобождения.

А в Порхове ночью 31 января по улице Революционной на мопеде ехал 21-летний горожанин, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, ночью 29 января на дороге Бежаницы – Цевло в Бежаницком районе полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-211020, которым управлял 30-летний нетрезвый местный житель.

В Стругах Красных днем 29 января по улице Курортной на автомашине ВАЗ-21140 следовал 60-летний житель Стругокрасненского района. Как выяснилось, он тоже был в нетрезвом виде.

Все водители дали признательные показания. По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.