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Нетрезвого великолучанина на «шестерке» задержали росгвардейцы

Нетрезвого водителя задержали росгвардейцы в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 1 февраля в 00.20 наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, обратил внимание на автомашину ВАЗ-2106, водитель которой нарушал правила дорожного движения.

После остановки транспортного средства, росгвардейцы установили, что за рулем находился 52-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

Для проведения освидетельствования на состояние опьянения и дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии вызвали к месту остановки автомашины наряд ГИБДД.