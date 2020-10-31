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Житель Пушкиногорского района снова сел пьяным за руль и получил срок

Житель Пушкиногорского района осужден на 11 месяцев лишения свободы условно за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Такое решение 26 января принял районный суд по соответствующему уголовному делу (ст. 264.1 УК РФ), рассказали Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что 29 ноября прошлого года подсудимый был остановлен инспекторами ДПС на улице Ленина в Пушкинских Горах. По результатам освидетельствования у него было установлено состояние алкогольного опьянения. На судебном заседании полностью признал себя виновным.

Приговором суда он признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 месяцев условно, с испытательным сроком на 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.