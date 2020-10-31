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В Пскове из-за коронавируса нарушили сроки обучения в областной автошколе

Коронавирусная инфекция нарушила условия и сроки обучения в группе №107 в Псковском центре профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства (областной автошколе). Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, отвечая на жалобу учеников на сайте губернатора.

Учащиеся рассказали, что приступили к обучению 10 октября 2020 года, при этом заявленный срок обучения составлял 2,5 месяца. «Как вы понимаете, наше обучение продолжается до сих пор. Мы все взрослые люди и понимаем, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции процесс обучения может быть дольше заявленного. Но есть много "но", а, в частности, это наплевательское отношение к нам, как к ученикам, оплату учреждение требовало в сроки, а предоставлять образовательные услуги в срок не желают. На две группы "выдали" одного инструктора, вождение один раз в неделю. Если получится два раза в неделю, считай, тебе сказочно повезло. Время для обучения вождению предлагают неудобное для многих учеников, так как многие работают с 9.00 до 18.00, и далеко не всем руководство идет на уступки. Мы всей группой заплатили немалые деньги за обучение, а руководство учреждения ведет себя крайне некрасиво по отношению к нам, заместитель директора на звонки отвечает редко, на поставленные вопросы не дает ответов», - говорится в их обращении.

Александр Седунов отметил, что в образовательном учреждении провели предварительную служебную проверку, по результатам которой указанные факты подтвердились. «В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и болезнью преподавателей и учащихся были нарушены условия и сроки обучения в учебной группе №107», - сообщил он.

По приказу директора учреждения срок обучения в группе №107 продлили до 25 февраля 2021 года. «Составлен новый график практического вождения в группе №107, с которым ознакомлены все учащиеся и претензий к организации учебного процесса не имеют», - добавил председатель комитета.