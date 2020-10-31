АвтоМир / За рулём

Нетрезвых водителей поймали в Пскове и Порхове

Водителей, повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, выявили сотрудники ГИБДД в Пскове и Порхове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 10 февраля в областном центре у дома на улице Алтаева полицейские остановили для проверки автомобиль китайского производства. Выяснилось, что за рулем находился нетрезвый пскович 1982 года рождения.

В тот же день около 20.00 в Порхове на улице Орлова в автомобиле «ЗАЗ Шанс» ехал нетрезвый 44-летний местный житель. А 11 февраля на улице Кузнецова в Порхове полицейские остановили ВАЗ-21074, которым управлял мужчина 1983 года рождения в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности, напомнили в ведомстве.