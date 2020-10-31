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В Псковской области объявлен аукцион на перемещение задержанного транспорта

В Псковской области объявлен аукцион на право заключения договоров на осуществление деятельности по перемещению и (или) хранению задержанных транспортных средств на специализированной стоянке. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Услугой будут охвачены город Великие Луки и 20 районов: Великолукский, Гдовский, Дедовичский, Дновский, Красногородский, Куньинский, Локнянский, Невельский, Новосокольнический, Новоржевский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Пыталовский, Палкинский, Себежский, Стругокрасненский, Усвятский, Печорский, Плюсский, Порховский.

Заявки принимаются с 10 по 24 февраля по адресу: г. Псков, ул. Карла Маркса, 5, 180000. Режим работы: с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 17.00.

Ознакомиться с приказом комитета от 25.01.2021 №13 и аукционной документацией можно здесь и здесь.