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Водителя в наркотическом опьянении остановили полицейские в Пушкиногорском районе

Трех автомобилистов в нетрезвом состоянии задержали полицейские в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, в деревне Лопатино нетрезвый житель Пушкинских Гор 1977 года рождения, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем УАЗ. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, у дома по улице Новоржевской в Пушкинских Горах полицейские остановили для проверки автомобиль «Дэу Нексия». Иномаркой управлял местный житель 1978 года рождения в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

А в деревне Ямкино Порховского района сотрудники ДПС остановили для проверки ВАЗ-21099. Водитель - 34-летний житель Новгородской области - оказался нетрезв. Ведется проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.