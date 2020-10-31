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АвтоМир / За рулём

Водителя в наркотическом опьянении остановили полицейские в Пушкиногорском районе

16.02.2021 11:15|ПсковКомментариев: 0

Трех автомобилистов в нетрезвом состоянии задержали полицейские в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, в деревне Лопатино нетрезвый житель Пушкинских Гор 1977 года рождения, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем УАЗ. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, у дома по улице Новоржевской в Пушкинских Горах полицейские остановили для проверки автомобиль «Дэу Нексия». Иномаркой управлял местный житель 1978 года рождения в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

А в деревне Ямкино Порховского района сотрудники ДПС остановили для проверки ВАЗ-21099. Водитель - 34-летний житель Новгородской области - оказался нетрезв. Ведется проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Теги: #полиция #нетрезвые водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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