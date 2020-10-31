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Дрифт устроили автомобилисты на пруду в Великих Луках

Дрифт устроили автомобилисты на пруду в Великих Луках. Об этом сообщила местная жительница в обращении на сайте губернатора.

Она попросила главу региона обратить внимание на это правонарушение и уточнила, что речь идет о водоеме, который находится между улицами Фурманова и Запрудной. На протяжении последних двух недель там организуют гонки на автомобилях по льду.

«Эти гонки происходят как в дневное, так и в ночное время, до 2-3 часов ночи. Некоторые машины технически модифицированы, чтобы усиливать рев мотора. В связи с этим вся округа слышит звуки, подобные тем, что производит реактивный двигатель, в этом районе располагается центр помощи детям и дом престарелых», - рассказала женщина.

Это нарушение закона о тишине, продолжила она. «Я несколько раз обращалась в службу 112 для того, чтобы пресекли данные незаконные действия (выезд на лед на автотранспорте запрещен), тем не менее деяния продолжаются, фиксируются на видео и выкладывается в социальную сеть https://vk.com/amvl60ru», - сообщила горожанка.

Великолучанка просит разобраться в сложившейся ситуации и привлечь к ответственности виновных.