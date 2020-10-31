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МЧС просит воздержаться от выезда на лед в районе деревни Кулье Печорского района

Ледовая переправа в районе деревни Кулье Печорского района отсутствует. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

16 февраля в рамках профилактического выезда инспекторы ГИМС установили, что на данном участке водного объекта по льду регулярно осуществляется движение автотранспорта в сторону острова Колпина.

«Вместе с тем, на данном участке водного объекта ледовая переправа отсутствует. Дорога по льду озера ничем не обозначена, в этом районе в большом количестве имеются опасные зоны с тонким льдом, и в сложных метеоусловиях существует большая вероятность съезда с укатанной колеи автомобильного транспорта и попадания его в эти опасные зоны», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что движение автотранспорта по льду водоемов может осуществляться только по специально оборудованным, обустроенным и приспособленным местам на водных объектах – ледовым переправам. В текущем году на территории Псковской области официальные ледовые переправы не открывались.

«Уважаемые жители и гости области! Берегите свою жизнь, не выезжайте на лед водоемов на автотранспорте!» - добавили в ведомстве.