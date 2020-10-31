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Полтора литра пива перед поездкой обернулись для опочецкого водителя судом

Жителя Опочки может лишиться свободы на 2 года за управление транспортным средством после употребления 1,5 литров пива. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Красногородского района.

В ходе предварительного расследования установили, что 31 октября сотрудники ДПС остановили нетрезвого водителя в одной из деревень Красногородского района. Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение, тогда он получил штраф в размере 30 тысяч рублей и был лишен водительских прав на 1 год 6 месяцев.

«Штраф гражданин оплатил, но должных выводов для себя не сделал», - заметили в надзорном ведомстве.

Прокурор направил уголовное дело в отношении нарушителя в Пыталовский районный суд. Теперь нарушителю грозит лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.